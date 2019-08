Viljandimaalt ühtegi illegaalset töötajat ei leitud

Viljandimaal on seitsme kuu jooksul registreeritud üks juhtum, kus on leitud inimene, kes on Eestis viibinud ja töötanud seadusliku aluseta. Mullu oli selliseid juhtumeid mitu ning põldudelt või ehituselt tabati mõne reidi käigus korraga ka enam kui kümme ebaseaduslikku töötajat.

Tänavu on Lõuna prefektuuri piiriametnikud üle kogu Lõuna-Eesti teinud ligemale 30 kontrollkäiku. Kontrollitud on 60 ettevõtet ja 299 isikut. Rikkumisi on leitud seitsmes ettevõttes ja 31 inimese suhtes on alustatud süüteomenetlust.