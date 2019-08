Eesti kõige sportlikumas külas sporditakse kogu nädalavahetus

XXI Holstre-Paistu maanteejooksu start on laupäeval kell 14 Holstre koolimaja ees. Läbida tuleb viis kilomeetrit peamiselt mööda asfalti ning jõuda Paistu spordiplatsile. Arvatavasti on stardis sadakond jooksjat.

Pühapäeval on rahvasportlastel põhjust taas Holstresse koguneda, sest siis on kavas Holstre triatlon. See on üsna lühike võistlus, kus ujuda tuleb 120 meetrit, rattaga sõita 15 kilomeetrit ning joosta 1,2 kilomeetrit.