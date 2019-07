Sinialliku ujumiskoht mattus prahi alla

Oma sõnul võttis ta Viljandi vallavalitsusega prügi pärast ühendust juba mais või juunis ning vallavalitsuse 20. juunil saadetud kirjas seisis, et prügikast on tellitud. Paraku pole seda praeguseni. Kukk ütles, et on reostuse pärast siiralt mures. «Mida soojemad on ilmad, seda jubedam on prügihunnik järve kaldal,» lausus ta.