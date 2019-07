Romaanis esitletakse uut bändi

Ansambel alustas tegevust läinud aasta kevadel. Tugusungi muusikas on ühendatud sajandivanused tekstid ning tänapäevane veidi melanhoolse alatooniga rokkmuusika. Tekstide autor on Ernst Enno ning muusika on bändi ühislooming. Ansambli muusikat iseloomustavad meloodiline basskitarr, kajadest rikastunud kitarr ning raiuvad trummid.