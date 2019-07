Veetornis näidatakse pärandit läbi luubi

"Pärandiluup" tutvustab seda pärandit, millega rahvusliku metallitöö, ehituse ja tekstiili erialadel tegeletakse. Näituse tutvustuses seisab, et pärand on osa meist, meie identiteedist, eneseteadvusest, koha- ja ruumitajust ning igapäevasest keskkonnast. Pärand ei ole museaal. Pärand on elus asi. See areneb meiega koos ja leiab üha uusi vorme ja väljundeid. Pärandiluup aitab märgata ja näha.

Veetorni näitusel on lisaks üleval valik rahvusliku metallitöö eriala üliõpilaste töödest, mis olid hiljuti Tartu ülikooli muuseumis näitusel "Üits ravvatükk miu pihun". Ekspositsiooni pealkiri tähendab mulgi keeles metallitükki mu pihus. See väljendab tööde valmimise esimesi samme: kõigepealt on mõte, idee, eesmärk, materjal ning seejärel tuleb läbi mõelda eseme kujundus ja selle valmistamiseks leida sobivad tehnoloogiad.

Näitusel on eksponeeritud üliõpilaste valmistatud ehted, sepised, tarbeesemed. Kasutatud tehnoloogiate nimekiri on põnev: valu, viilimine, taondamine, väänamine, kiviistutus, filigraan, mokumegane, galvanoplastika, emailimine ja punumine. Materjalidest on kasutatud hõbedat, vaske, messingut, terast, luud, puitu ja muud.