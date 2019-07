 Naljakava kolib Sakala keskusesse

Vaimukates lühilugudes näeme Eesti elu kogu oma ilus ja valus: nii kodus, poes, tööl kui mujalgi, aga ikka läbi huumoriprisma. Mehed ja naised, raha ja armastus, unistused ja tegelikkus – need on ainult mõned teemad, millega puutuvad kokku neli tegelast laval. Ükskõik mis näoga me neid ei vaata, saame naerda ka enda üle ja teha nägu, et tegelikult naerame ikka teiste üle.