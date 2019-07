Tulevik on õppekeskkondade lõimimine

Suvekool toimub enne uue õppeaasta algust Viljandis ja Heimtalis, et jagada ja edendada õppetegevuse mitmekesistamise võimalusi. Huvitegevuse ja hariduse suvekooli „Kultuurimuutused ja muutuste kultuur” eesmärk on abistada huvitegevuse, hariduse ja noorsootöö spetsialiste, kes soovivad jagada ja otsivad ideid erinevate õpikeskkondade lõimimisel ning uute keskkondade loomisel.

Osalema oodatakse eelkõige huvitegevuse ja hariduse spetsialiste, huvijuhte, noorsootöötajaid ja pedagooge, kuid teretulnud on ka teiste erialade esindajad, kel soov huvitegevuse ja hariduse edendamisse panustada.

Eesti haridusstrateegia 2035 heaolu ja sidususe visioonis tõdetakse, et juba täna on rohkesti õppetegevuse mitmekesistamise võimalusi. Piirid formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel on kadumas. Haridusmaastikul tegutsevad mitmekesistele koolidele lisaks ka mälu- ja kultuuriasutused, huvikeskused ja noorteorganisatsioonid, spordiklubid, seltsid ja mittetulundusühingud.