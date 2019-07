Sellest Elektrilevi kapist algab kiire interneti teekond kliendi majapidamisse. Paraku on hajaasustatud piirkondade kaablitega katmine väga kallis töö.

Päevase vahega andsid kaks võrguteenust pakkuvat firmat teada, et hakkavad veebiühendustega katma Viljandimaa külasid, kuhu praegu kiire internet ei ulatu. Lubadusi on samad ettevõtted jaganud varemgi, kuid seni on hädalised saanud neilt vaid äraütlevaid vastuseid.