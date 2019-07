Maanteel kihutaja trahvi menetlemise maksab kinni ka sinu vanaema

Infotehnoloogia areng ja uuendused on väga teretulnud, sest need peaksid vähendama bürokraatiat ning riigieelarvest riigiteenustele kuluvat summat ehk meie kõigi ühist raha. Paraku soovib riik vaid osa täitemenetlusest tuua XXI sajandisse ning kahjuks vaid selle osa, mis on avalikkusele atraktiivne ja mida saab poliitilises propagandas hästi ära kasutada. Tegelike probleemidega riik aga tegelda ei taha, vaid leiab, et tore on toimida nagu poest saia ostes, selle asemel et vilja külvata, sellest jahu teha ning siis saia küpsetada. Nii on see ka täitemenetluse puhul. Praegu tundub avalikkusele tore, et riik on asunud täituritega võitlusesse. Kuid see on selgelt vale arusaam, sest riik on ise sellise kohtutäiturite süsteemi loonud ja ametisse nimetanud kohtutäiturid, kes on oma tegevuses riigile partnerid.

EESTIS ON VÕLGNIKKE umbes kümme protsenti elanikkonnast. Kohtutäituri juurde sattunud inimesed kurdavad, et süsteem on segane ning siin tuleb võlgnikega nõustuda. Süsteem ongi segane ja seda põhjusel, et riik muudab seadusi pidevalt niinimetatud poliitilistes tõmbetuultes ehk ad hoc – mõeldud-tehtud-põhimõttel. See omakorda teebki süsteemi tavainimesele arusaamatuks. Selleks, et praegune süsteem oleks kõikidele arusaadav, tuleks vaadata üle kõik seadused, mis puudutavad täitemenetlust, ning muuta need selgeks ja arusaadavaks.

Ministeeriumi väide, et täitemenetlus muutub läbipaistvaks, sest enamiku tööst teeb ära infotehnoloogiline süsteem, võibki olla realistlik, kuid seda vaid riigi vaatest, sest riik saab väljanõutava raha automaattoimingutega kätte, kuid võlgnik automaadiga vaielda ega argumenteerida ei saa.

Palju on räägitud täitemenetluste kõrgest hinnast, kuid on unustatud lisada, et hinnakiri on riigi enda kehtestatud ja kohtutäiturid lähtuvad oma tasu määramisel just riigi kehtestatud hindadest vastavalt osutatud teenusele – võlgniku abistamisele võlgadest vabanemiseks.

Oluline on mõista, et kui kümne protsendi inimeste ehk võlgnike elu läheb näiliselt kergemaks, siis 90 protsendi ehk ülejäänud maksumaksjate elu läheb raskemaks.

Riik pakub välja nii-öelda tasuta asja. Ministeerium on märkinud, et reformi jõustumisel on alla 50-euroste nõuete puhul täitemenetluse tasu null eurot (allikas: Postimees, 21. juuni 2019) ehk võlgnikule tasuta. See omakorda tähendab, et menetluse maksab kinni iga maksumaksja, näiteks töötav pensionär Mati, üksikema Malle, praeguse artikli lugeja, tema vanaema ja teised.

Kusjuures võlgnike hulgas on vähe pensionäre. Üle 65 protsendi võlgnikest on 31–40-aastased vallalised mehed, kelle vastu on esitatud rohkem kui üks võlanõue. Enamasti on need sellised tavapärased kiiruseületajad, kellele määratud trahvide täitemenetlusi me tulevikus «rõõmsalt» üheskoos kinni maksame.