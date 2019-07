Sakala on mitmel korral kirjutanud Euroopa Liidu ja riigi toel käivitatud projektidest, millel on paraku üks ühendav joon: kõik nad lõpevad enne, kui jõuavad tõeliste abivajajateni. Eestis on aga 160 000 – 200 000 majapidamist, kes vaevlevad netiühenduse otsas, mis on pisut kiirem postiteenusest. Selline kogus uusi kliente ehk enam kui veerand koguturust on kahtlemata argument, mis paneb ettevõtjatel suu vett jooksma.