Viljandi järve kehvas seisus on süüdi inimene

Kes on suvel Viljandi järve ­ääres käinud, on tõenäoliselt märganud, et selle keskele on moodustunud veetaimedest saareke. Kuigi suvitajad võiksid soovida ranna niitmist, võib see ekspertide sõnul tuua kaasa hoopis suuremad mured. Küsimusele, miks Viljandi järv on taimestiku kasvuks nii soodne, pole teist vastust kui inimtegevus.