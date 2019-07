Korrektne postkast teeb kirjakandja töö lihtsamaks

Omniva pressiesindaja Hannaliisa Viski sõnul on Eestis ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning see teeb kirjakandja töö raskeks, kuid mitte võimatuks. Korrektne ja õigesti paigutatud postkast muudab postikulleri töö lihtsamaks ja klient saab oma saadetised kiiremini kätte. Paraku on Eestis ja ka Viljandimaal endiselt palju selliseid postkaste, mis nõuetele ei vasta.

Viljandi jaotuskeskuse grupijuht Anneli Talgre näeb selles probleemi. Talgre hinnangul on nii maal kui linnas palju postkaste, mis pole korrektselt märgistatud. "Viljandis on kõige hullem olukord kesklinnas Kõrgemäe ja Trepimäe kandis. Kus on palju vanu maju, seal on ka palju vanu postkaste. Paljudel on põhi puudu, paljudel kaas, pole märgistusi. Tihti on nii, et kastid pole korrektselt paigaldatud, näiteks üks on ühel ja teine teisel pool maja. See kõik teeb kirjakandja töö raskeks," selgitas ta.