Tänavusele võistlusele tuleb uusi osalejaid, näiteks Venemaalt ja Ukrainast. Väiksematest asjadest oleme pisut uuendanud lavakujundust. Ent meelelahutust on parasjagu, igal aastal ei pea kontseptsiooni meeletult muutma, kuna üritus toimub korra aastas. Peamine rõhk on võistlusel, proovime igal aastal taset tõsta. Hästi suurel määral on see ka tõusnud: kohal on Eesti tipud, kelle vastas välisvõitlejad.