Välkkiire lennumeister Säde on Euroopa pronksine koer

Etna cirneco tõugu Säde on aasta ja kaheksa kuune ning kaalub 9,9 kilogrammi. Tema ametlik nimi on Flightmaster Now and Forever, mis eesti keelde tõlgituna tähendab lennumeistrit nüüd ja igavesti. Tõule ja nimele vääriliselt on Säde äärmiselt kiire ja taibukas, ta on palju käinud võistlustel ja näitustel.