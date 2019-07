Et säilitada looduslähedus, rajatakse kõik kiiged puude vahele ning ühtegi posti maasse ei lööda. Pihlaku sõnul ei tohi kiiged ka üksteisega sarnaneda ning siinkohal tuleb kiigeehitajatel oma loovus proovile panna.

«Kaunis parkmetsas on kiigepargi rajamiseks ideaalsed tingimused,» ütles Pihlak. «Kui see päris valmis saab, on kiigepark eriline paik nii sõpradele kui ka piirkonna külalistele.»