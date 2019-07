Viimase variandi valis rühm teadlasi, kes esitas selle küsimuse 8–12-aastastele marakrattidele Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. Kosmonaudi haruldane amet on viimased pool sajandit olnud unistuste tipp kus tahes, aga mitte enam. Selgub, et lapsed ei tahagi enam saada kosmonaudiks. Unistuste elukutse on nii Ameerikas kui ka Inglismaal nüüd hoopis juutuuberi glamuurne amet! Tublisti üle kolmandiku väikestest vastanutest soovib oma tulevikku just sellega siduda. Parem internet pihus kui kosmos katusel.