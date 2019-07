Viljandi pärimusmuusika festivalil oli ligi 25 000 külalist

Piletimüügipealiku Anu Rannu sõnu püsib publiku hulk aastati stabiilsena. Nimetatud ligikaudu 25 000 külalise hulka arvatakse festivalipassi, päevapassi, noorte- ja seeniorpassi omanikud, üksikkontsertide piletite ostjad ning pärimeetri pääsme soetanud inimesed. "Eriti rõõmustav on see, et esimesena said otsa noortepassid. See näitab, et noore publiku huvi pärimusmuusika festivali vastu on väga suur," ütles Rannu.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja ja festivali programmijuht Tarmo Noormaa sõnul on Viljandi pärimusmuusika festivali fenomen see, et sellel tunnevad end hästi ja teretulnult kõik põlvkonnad. "See, et noori on festivalil palju, näitab aga, et meie sihiteadlik töö noorte pärimusmuusika juurde toomisega kannab vilja," rääkis Noormaa. Noored on need, kes meie kultuuri ja keelt edasi viivad, festivalil lähevad aga kontsertidel esimestena tantsima, tõmbavad rahva endaga kaasa ja aitavad nii meeleolu luua."