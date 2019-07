Politsei nädalalõpu väljakutsed olid seotud pidutsemisega

Kokku oli kolme päeva jooksul 69 väljakutset. Võrdluseks võib tuua, et suve hakul oli ühel nädalalõpul 70 väljakutset ning keskmiselt on nende hulk suvisel ajal poolesaja lähedal.

Tavapärasest pisut enam oli teateid lärmi kohta, sest pidutseti korterites, seisvates autodes ja avalikes kohtades. Näiteks ranna piirkonnas keerasid pidutsejad muusika sedavõrd valjuks, et see häiris kõrvalisi. "Need lärmakad järelpeod lahendas patrull valdavalt vestlusega," lausus Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.