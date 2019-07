Tulevik pidi koduväljakul jalgpallihiiu paremust tunnistama

"Väga keeruline," ütles Viljandi Tuleviku peatreener Sander Post mängu kohta meeskonna kodulehel. "Jah, Levadia on Levadia, mul võiks ju olla miljon vabandust, miks Tulevik Levadiat ei võida või ei peakski võitma, aga mitte ühtki neist ei kavatse ma täna välja öelda, eriti pärast nii kehva mängu, nagu me seekord rahvale näitasime. Levadia oli selgelt ja ülekaalukalt parem meeskond, meie aga võtsime vastu ridamisi valesid otsuseid. Nemad mängisid oma olukorrad välja, meie seda ei suutnud. Juba mängu alguses eksisime katastroofiliselt ja poole tunniga oli mäng tehtud."

Peatreeneri sõnul oleks saanud kõiki väravaid vältida ning mängu tulemuse määrasid individuaalsed eksimused. "Tasemevahe peitus seekord nüanssides ja tuli selles kohtumises halastamatult esile. Eeldada, et mängime Levadiaga nagu võrdne võrdsega, on palju tahetud, jah, ent samas on kõigil paha maitse suus, et nii labaselt ja lapsikult laseme vastasel endale väravaid lüüa, olgu ta pealegi selline gigant nagu Levadia,” rääkis ta.