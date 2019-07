Mida võtsite kaasa tänavuselt folgilt?

Mõnusa suvise olemise ja hea tunde. Lapsega käies tervikpilti ei saa, sest vaatad natuke ühte ja teist kontserti, aga ikka on tore. Lisaks siinne melu ja tuttavad, folgist on saanud äge kohtumispaik sõpradega.

Võtan endaga kaasa hea meeleolu. Aasta aega on hea meenutada seda toredat Viljandi folki. Ma olen siin iga aasta käinud, algusest saadik. Ühe aasta pidi vahele jääma, aga lõpuks vahetasin töögraafiku ära ja tulin. Folgil on mingisugune energia, just see rahvas ja muusika tõmbavad mind siia südasuvisesse Viljandi linna.