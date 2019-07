Rattamatk viib Tobraseljale

Tobraselja ratsatalu on rajatud 2008. aastal ja praegu kasvavad seal hobused, jaanalinnud, kalkunid ja lihaveised. Talu veebilehel on öeldud, et ratsatalu on küll väike, aga loomi armastav ja maaelu traditsioone hoidev ühendus, kes tegutseb eelkõige selleks, et tuua inimesed külla tagasi ja neid seal hoida. Aga kõige rohkem loodetakse inimestesse süstida hobupisikut, mis on juba nakatanud tervet taluperekonda, selle sõpru ja sugulasi.