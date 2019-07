Titega paraguaylanna hääletas folgile läbi Pariisi, Siberi ja Moldova

Võistluse korraldaja Joosep Jäägeri sõnul oli seekordse võistluse teema võõramaised kohanimed. Kokku oli võimalik läbida viie päevaga 51 ülesmärgitud punkti ning seeläbi külastada Rootsit, Moldovat, Norrat, Pariisi, Siberit, Lihtensteini, Lätit, Saksat, Soomet ja teisi kohti. Jäägeri sõnul on Eestis võõrapäraseid kohanimesid omajagu ning sageli võivad need ka korduda. "Lätisid on Eestis päris mitu tükki," ütles Jääger.