Kurgulaulikute kontsert nagu üks keskmiselt metsik ratsaretk

Sise-Mongoolia rohumaadelt pärit, praegu Pekingis tegutsev efektne ansambel Choor pakkus vaimustava kombinatsiooni iidsest kurgulaulust, sajanditevanustest rahvapillidest ning pungilikult toorest ja haaravast energiast. Choor suhtles publikuga enamasti oma emakeeles, kuid see ei seganud mõistmast, et nad laulavad sellest, mis on nende esivanemate elus olnud sajandite jooksul määrav: ääretutest steppidest ja hobustest, eriti hobustest.