Sass Henno: ohvrite vaikimine aitab ainult vägistajaid

Politsei peaks uurima täie rangusega kõiki tahtevastaste seksuaalvahekordade juhtumeid. Tüdrukuks sündimisega peaks kaasa tulema ka moraalne dogma, et kunagi ei tohi seksuaalvägivalla kohta valetada. Kui vahekord on tahtevastane, siis on see kuritegu. Aga kui vahekord oli välja meelitatud ja hiljem on tüdruk poisi peale lihtsalt vihane, ei tohi kunagi isegi naljaga süüdistada vägistamises inimest, kes pole seda toime pannud. Just nendest juhtumitest võidavad kõige rohkem vägistajad. Ja jälle hüüab vägivallaõigustajate ühendkoor: «Aga osa tüdrukuid mõtleb ka vägistamisi välja!» Seetõttu jäävad tõsiselt võtmata sajad päris ohvrid. See on õudne.

Lootust annab, et justiitsministeeriumis on teadlikkus võimsalt kasvanud. Palju taandub rahale. Minu hinnangul oleks ülioluline leida raha, et suhtuda tõsiselt väikseimassegi korgijoogi kahtlusesse. Ja eriti märkimisväärne on see, et tänu eelmisele justiitsministrile Urmas Rein­salule on nüüd korgijoogi teema ka seaduses sees.

Miks on see teie hinnangul oluline teema?

Loodan oma sõnadega maailma muuta. Olen rääkinud, et olen pärit põhjakihist, perest, kus vägivald oli nagu pereliige. Oma esimeses suhtes arvasin ka, et mees peab olema perepea ja naine tema alluv. Sain vanemaks ja hakkasin mõistma, et kui ma oma arusaamu ei muuda, saab minust kunagi üks väga loll mees, kes on oma lastele väga halb isa.

Üritan oma tegemistega nõrgemaid kaitsta, sest mul endal on õnnestunud kuidagi vägivaldsest lapsepõlvest välja murda. Nüüd tahan ka noortele näidata, et ükskõik kui pe***s kodust sa ka pärit ei ole, sa võid kunagi olla see, kes ei korda oma vanemate vigu ja aitab teisi.

Vägivallal on kümneid nägusid, see on nagu sajapäine lohe, aga vägivalla tüvi, selle lohe kere on alati üks. Vägivaldne inimene kasvab abituse, saamatuse ja alaväärsuse tundest. Kui vanemad oma lapsele sellise tunde tekitavad, on enam kui kindel, et laps on suurena suhetes kas väikse empaatiaga, kaastundevõimetu või hoopis ennast haletsev ohvritüüp, kes teistega manipuleerib või halvemal juhul end nõrgemate peal jõuga kehtestab. See kõik on seotud ja see on ka üks põhjus, miks leian, et vägivallakuritegude toimepanijate tausta peaks riiklikult uurima ja analüüsima hoopis teisiti, kui seda seni Eestis tehtud on.