Korgijoogi needus. Ohvrid ei tunne midagi, ei mäleta midagi ega saa sageli abi

«Andsin alla,» sõnas neiu.

«Maksa, siis vaatame»

Siin läheb asi päris segaseks. Esiteks: kas kriminaaluurimiseks tõendite kogumise tarvis tuleb tõesti esmalt kannatanul endal maksta? Patrullitalituse juhi Henry Murumaa sõnul võidakse sellisel puhul haiglas arve esitada, kuid selle kulu on võimalik uimastit kasutanud kurjategijalt kohtus süüdimõistmise korral tagasi nõuda. Iseasi muidugi, kas pätt õnnestub kätte saada. Ja kas temalt on midagi nõuda. Ja kas poolteadvusetus olekus haiglasse jõudval noorel on üldse 20-30 eurot, mida analüüsi eest maksta.

Ent oletame, et ohvril on raha olemas. Kas siis saab proovi võtta?

Nagu Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Eda Amur selgitas, ei tee kiirabi ei narkotesti ega vereproovi, vaid toimetab kannatanu vajaduse korral haiglasse ja kui meedikutel on kahtlus, et patsient on tarvitanud narkootikume, annab haigla sellest politseile teada.

«Haiglas tehakse juba täiendavad analüüsid,» sedastas Amur.

Pärnu haigla turundus­spetsialisti Errit Kuldkepi sõnul suunatakse inimene, kes tuleb haiglasse kahtlusega, et on langenud korgijoogi ohvriks, edasi politseisse kohtuarstliku ekspertiisi korraldamiseks.

«Haiglate laborid ei ole akrediteeritud korgijoogi analüüside tegemiseks ja seetõttu ei ole neis tehtud GHB-analüüsid kohtus tõenditena arvestatavad,» selgitas Kuldkepp. «GHB-analüüs peab kohtukindluse tagamiseks olema tehtud selleks spetsiaalselt akrediteeritud laboris, mis on olemas Eesti kohtuekspertiisi instituudis. Selleks ongi vaja kõigepealt esitada avaldus politseile, kes juhtumiga edasi tegeleb.»

Sisuliselt sama rääkis Viljandi haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku ülem­arst Mati Kallas, kelle ütlemist mööda Viljandi haigla laboris GHB-d ei määrata.

«Haiglasse pöördumise ajaks on GHB nähud tavaliselt alati möödunud ja see probleem pole seega niivõrd meditsiiniline,» lausus ta. «GHB otsene tuvastamine pole ka haigla, vaid pigem politsei probleem. Iseseisvalt midagi tõestama hakata on väga küsitav.»

Kui inimene ise tahab mingil põhjusel mõnd ainet oma organismis tuvastada, on Kallase sõnul iseenesestmõistetav, et ta selle eest maksab.

Tartu ülikooli kliinikumi avalike suhete juht Helen Kaju ütles, et kui inimene kahtlustab enda uimastamist, tehakse proovid selleks, et selgitada välja, millest mürgistus on tekkinud, ning seda paremini ravida. «Kui inimese terviseseisund ei ole häiritud ja ta tahab lihtsalt kontrollida, kas teda võidi uimastada, peab ta pöörduma politseisse ja vajalikud proovid korraldab politsei. Mõlemal juhul on see kannatanule tasuta,» kõneles Kaju.

Politsei väitel, tuletame meelde, peab kõigepealt minema haiglasse analüüse andma.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et põhimõtteliselt on ka haiglatel õigus, kui nad soovitavad esmalt politseisse avalduse teha, ainult et helistades 112 ongi avaldus sisuliselt tehtud.