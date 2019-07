Folgifestivali toiduala tänavune staar ja peaesineja on hamburger kümnetes variatsioonides. Tavatumate maitsete otsijate ootel on aga konnakoivad, eestlastele üpris tavatu suutäis. Eelarvamused tasub maha jätta, folgikonn on tõeline elamus nii oma tekstuurilt, vürtsikuselt kui küpsetusastmelt. Ja ei maitse nagu kana!