„Nende inimeste jaoks, kes on kolmkümmend, on folk täpselt sama nagu laulupidu – see on alati olemas olnud,” jätkas ta. „Minu jaoks on folk selline üritus, mis tõstab Eesti paljude teiste paikade seas esile ühe asja poolest. Folkmuusika ja vanem rahvamuusika on asi, millest räägitakse minevikuterminites, ja nii oli Eestis ka enne Viljandi festivali. Viljandi pärimusmuusika festival on teinud aga 27 aastaga folkmuusikast Eesti jaoks tuleviku.”