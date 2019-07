Ehkki meie personaalsest perspektiivist võib vahel nii tunduda, ei ela me ajaloo lõpus. Ehk nagu vend Johannes «Viimses reliikvias» ütles: «Kõik kestab edasi.» See on üks põhjuseid, miks meil ei tasu ülearu traagiliselt võtta Viljandimaa rahvaarvu kahanemist. Linna rohkem kui seitsme sajandi pikkuses ajaloos on olnud vähe kümnendeid, mil Viljandi on olnud praegusest suurem ja maakond rahvarohkem.