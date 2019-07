«Avastades Eesti ja Läti aiapärleid» üritus on Eestis 26.–28. juulini ja Lätis 2.–4. augustini. Ühine ettevõtmine avab üle 30 pargi ja aia. Iga osalev aed ja park on koostanud nendeks päevadeks oma programmi. Külastajad saavad osa tasuta aiaekskursioonidest, töötubadest, kodukohvikutest, vabaõhukontsertidest ja paljust muust. Mitmest aiast on võimalik kaasa osta taimi ja muud omatoodangut.