Folgil on muusikuid iga nurga peal: pilli on haaranud nii noored kui vanad, nii juba staažikad muusikud kui alles alustavad muusikasõbrad. Küllap on kõik festivalialal liikujad märganud ka neid kõige nooremaid musitseerijaid, lapstänavamuusikuid, kellel noorusest olenemata on julgust ja tahtmist küllaga ning kes on puu all istudes pilli välja võtnud ja mütsi tagurpidi jalge ette asetanud. Sakala uuris, kas see on ka hea teenistus ning kas laste vanemad teavad oma järeltulijate töökohast.