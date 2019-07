Läinud nädalal purustas Kristo Galeta 40 aastat Heino Silla nimel olnud Eesti kuulitõukerekordi, täitis Dohas peetavate maailmameistrivõistluste normi ning osaleb sügisel esimest korda oma spordikarjääri jooksul suurvõistlustel. Ehkki Viljandimaalt pärit vägilane on juba 36-aastane, usub ta, et on tippsportlasena alles teekonna alguses.