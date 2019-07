Mõni minut enne rasket avariid sai politsei mitu teadet teistelt liiklejatelt, et ühe auto sõidustiil on äärmiselt kahtlane, ning arvati, et juht võib olla joobes. Hilisem uurimine tõestas aga, et juht oli kaine, kuid teda tabas haigushoog.