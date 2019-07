President tuleb Puuluupi vaatama. Palavus on juba varem kohal

"Märkimisväärne on see, et juba esimesel festivalipäeval oli Viljandis kohal pisut rohkem kui 90 protsenti festivalipassi omanikest,” ütles piletimüügipealik Anu Rannu. „Rõõm on näha, et passiomanikud väärtustavad iga päeva ning soovivad võtta festivalist viimast.”