Mida võibolla paljud veel ei tea, on see, et kuigi sel aastal nime Curly Strings folgikavas näha ei ole, on armastatud kollektiiv folgilaval siiski olemas - seekord nime all The Heritage Projekt, mis ühendab teine-teisel pool maailma asuvate ansamblite talente: eestlaste poolt palavalt armastatud Curly Stringsi ja Kanada Ottawa orust pärit virtuoosset triot The April Verch Band. Lähemalt räägib koostööprojektist Curly Stringsi laulja ja viiuldaja Eeva Talsi.