Pärimeetris jagasid inimesed enda mõtteid teemal, miks on oluline pärimusmuusika festival.

27. pärimusmuusika festival on alanud. Kui vahepeal jõudsid levida kuuldused, justkui võiks tänavune festival jääda viimaseks, sest haridus- ja teadusministeerium vähendas pärimusmuusika keskuse toetust enam kui poole võrra, siis praeguseks on leitud uus toetaja. Festivali korraldamise ajutise küsimärgi alla sattumisega seoses küsisime folgi alal olevate inimeste käest, miks on nende arvates Viljandi pärimusmuusika festival Eestile oluline.