Kohvikud enne ja nüüd. Mida folgiks muudetakse?

Toidukohtadest, kellega Sakala kõneles, on suuremad muudatused teinud Tartu tänaval tegutsev Northmen. Söögikoht avatakse varem, et inimestele ka hommikusööki pakkuda, ja suletakse hiljem, lisaks on Northmeni endine 20 lehekülje pikkune menüü neljapäevast alates lühem.