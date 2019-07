Juhtkiri. Pool aastat musta muret

Ilmselt pole väga suur liialdus öelda, et Viljandi pärimusmuusika keskuse ja festivali vedajad on viimastel kuudel olnud üsna meeleheite piiril. Juba jaanuarist oli neile teada, et haridusministeerium vähendab keskuse rahastamist 131 000 euro võrra. Võrreldes keskuse 1,3 miljoni suuruse eelarvega tundub, et see pole just üleliia suur summa. Masu ajal kärbiti nii mõndagi samas suurusjärgus. Ent kümnendik eelarvest tähendab antud juhul pärimusmuusika aida ülalpidamise aasta kulusid. Seotud süsteemis on keeruline nii kopsakat summat välja arvata nii, et hammasrattad krigisema ei hakkaks või suisa kokku ei jookseks. Keskuse juhataja Tarmo Noormaa hinnangul oleks musta stsenaariumi kohaselt ohus olnud nii pärimusmuusika aida kui ka festivali tulevik. Sestap polnud nädala algul, mil tuhanded muusikasõbrad ootasid elevusega pärimuspeo algust, korraldajatel endil mingit peotuju.