Pärimusmuusika festival möödub kuumalaine mõju all. Laupäevaks ja pühapäevaks lubab ilmateade ligi 30 kraadi ning eeldatavasti koguneb Viljandi järve randa suur hulk inimesi. Rannas korda valvava turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja kinnitas, et tööd on tavalisest rohkem, ning kutsus inimesi üles teisi märkama.