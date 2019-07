"Eks see probleem ole igas linnas, et suurürituste ajal ruumi napib. Meil on all järve ääres vabu parkimiskohti ja Vikerkaare plats on ka vaba," rääkis Märtin. "Tuleb lihtsalt arvestada, et ilmselt on vaja harjumuspärasest rohkem parkimiskohast ürituste kohta kõndida."