Galerii. Folgilise rahakott olgu parajalt priske

Kuigi Viljandi pärimusmuusika festivali keskmes on muusika, ei saa üle ega ümber sellest, et kontserte nautides läheb kõht tühjaks. Tänavu on toitlustajaid festivalil vähem kui eelmistel kordadel, ent kõhu saab täis nii taimetoidu- kui lihasõber.