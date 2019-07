Taas on saabumas heinakuu viimane nädalavahetus ning Torupilli kuningriigi valitseja Ando valmistub kaaskondsetega suureks muusikaliseks mõõduvõtuks. Et pillimehi ja hõbekõrisid tuleb kokku igast ilmakaarest, on tarvis õigeks ajaks valmis saada uus võistumängimise loss koos selle juurde kuuluva taristuga.