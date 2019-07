Mida teha kanaga, kes ei mune?

Nende faktide taustal on igale normaalselt mõtlevale inimesele küsimatagi selge, et selline olukord ei ole saanud tekkida üleöö, vaid see on olnud pikaajaline protsess, mille käigus pensionäride elu ja toimetulek on pehmelt öeldes jäetud lihtsalt tähelepanuta. Just 17 aastat valitsuses istunud Reformierakonna teene on see, et pensionärid on mõistetud elama pensionist, mis on häbiväärselt allpool vaesusmiinimumi. Omaaegse Reformierakonna peaministri Taavi Rõivase lauset, et riiki on vaja vaid natuke peenhäälestada, võib võrrelda enam kui 40 aastat tagasi jooksnud filmi pealkirjaga «Äraaetud hobused lastakse ju maha»: eakad on oma panuse andnud, mis meil neist enam. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on olukord eriti hull, sest eakate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse oht kipub paranemise asemel hoopis süvenema. See on kahjuks karm tõde.