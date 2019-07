Vastemõisas elav Maimu Parm on 83-aastane. Kui see juhtkiri ilmuks 5. juunil, võiksime vaielda, kas ta on 83-aastane või noorem, sest sünnitunnistuse ja uue isikukoodi järgi on ta sündinud 5. juunil, kuni veebruarini kasutusel olnud isikukoodi kohaselt aga päev hiljem. Ta on üks peaaegu 300 inimesest, kelle isikukoodi sattunud vea siseministeerium ära otsustas parandada, et andmebaas kahe aasta pärast kavas olevaks rahvaloenduseks korda teha.