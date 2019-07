Väljas on kunstniku kollaažid lapsepõlve teemadel, tema tehtud kujundused, joonistused Eesti nukutegijate nukkudest ja muidugi raamatuillustratsioonid, millega Mare Hunt on kõige rohkem tuntust kogunud. Väljas on paljudele Tiia Toometi raamatutele joonistatud piltide originaalid. Võib näha Tartu mänguasjamuuseumi maskotti karu Lillekäppa, aga ka kõikvõimalikke nukke, kellele kirjanik on oma lugudes elu ja kunstnik näo andnud.