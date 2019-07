Riik jättis eaka inimese isikukoodi muutmise järel hätta

Vastemõisas elav 83-aastane Maimu Parm püsib rõõmsameelne hoolimata sellest, et tal on südamestimulaator, kehv silmanägemine ja pärast isikukoodi muutumist raskusi ravimite kättesaamise ja arsti juurde pääsemisega. Talle pakub seltsi uudishimulik kass Pipi.

«Ravimeid on mul vaja ja ma ei tea, kuidas ma need kätte saan. See on minu jaoks eluküsimus,» ütles Vastemõisas elav 83-aastane Maimu Parm. Varakevadel sai ta siseministeeriumi korraldusel uue isikukoodi, kuid süsteemid seda ei tunnista. Seepärast on tal raskusi nii ravimite kättesaamise kui arsti juurde pääsemisega, ametkonnad laiutavad tema mure peale aga käsi.