Viljandi pärimusmuusikafestivali ilma ajalugu Tabelis on iga aasta folgipeo iga ööpäeva minimaalne ja maksimaalne õhutemperatuur ning sademete hulk. Kõige kõrgemale tõusis õhutemperatuur 2012. aasta 29. juulil: 32,1 kraadini. Kõige madalamale laskus õhutemperatuur 2006. aasta 20. juulil: 7,4 kraadini. Kõige rohkem sadas 1997. aasta 26. juulil: 31,6 millimeetrit. Täiesti kuivalt möödus 1993., 2001., 2008., 2012., 2013. ja 2014. aasta folk. 1994. aastal läks kolme päeva peale kokku 0,1 millimeetrit sademeid. (Sademete summa on arvutatud õhtuse seisuga, eelmise õhtu kella 21-st nimetatud päeva õhtuni. Kui sadas õhtul kella 21 ja südaöö vahel, läks see info kirja järgmisse kuupäeva.) Allikas: Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla

FOTO: Sakala