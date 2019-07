Bussiga passilauda ja tagasi linna saamiseks kulub rohkem aega kui Tallinna sõidule

Politsei- ja piirivalveameti teenindus, kuhu dokumentide taotlejal asja on, asus varem Vabaduse platsil, aga 2017. aasta lõpust kolis see Pargi tänav 1 majja ning on avatud tööpäeviti kella üheksast hommikul kella viieni õhtul. Katsetasime, kas Viljandi kesklinnas töötav inimene jõuaks lõunapausi ajal ühistransporti kasutades äärelinnas paiknevas politseijaoskonnas ära käia.