Egle Nabi ja Metsatöll saavad kokku Holstre tehases

Mis on ühist Egle Nabil ja Metsatöllul? Esmapilgul vist mitte midagi. Tegelikult leidub ühist niipalju, et nad on osaühingu Apricot toodete reklaamnäod. Egle Nabi abil tehakse ahvatlevamaks kookosõli ja Metsatöllu toel õunanaps.