Vargad rüüstasid Päril vähemalt nelja suvilat

Varastatud asjade nimekirjas on aiasaadused, rõivad, päikeselaternad, hekikäärid, mitu tooli, sulgpalli reketid, grilltarvikud, alkohol ja muud esemed. Praegu teadaolevalt on vargused toime pandud vähemalt neljal krundil. Tekitatud kahju on selgitamisel.