Nädalavahetuse võrkpallivõistlus esitab liiklejatele väljakutse

Neljapäeva õhtupoolikul suletakse Viljandis Centrumi parkla bussijaamapoolne osa, et katta see reede õhtuks 250 tonni liivaga ning muuta võrkpalliväljakuks. Linnaelanikes on parkimiskohtade kadumine kolmeks päevaks tekitanud pahameelt, seda enam et samal ajal tulvab rahvast pärimusmuusika festivalile. Linnavalitsus parkimises probleemi ei näe.